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В мире

В Риме умер предполагаемый убийца кинорежиссера Пазолини

00:1221.07.2017
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© Flickr / Luca PrioliМашина скорой помощи, Италия. Архивное фотоМашина скорой помощи, Италия. Архивное фото
© Flickr / Luca Prioli

РИМ/МОСКВА, 20 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. В Риме скончался Пино Пелози, который был признан итальянским судом виновным в убийстве выдающегося кинорежиссера, писателя и поэта Пьера Паоло Пазолини. Он унес с собой возможные ответы на загадочные обстоятельства преступления.

Джон Леннон. Архивное фото
© AP Photo / Dave Pickoff
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По сообщениям местных СМИ, Пелози, которому в конце июня исполнилось 59 лет, умер в четверг в хосписе при столичной больнице "Джемелли". С его именем связана одна из самых загадочных страниц в истории современной Италии — убийство Пазолини, которое было совершено в ночь на 2 ноября 1975 года в приморском городе Остия под Римом.

Мелкий воришка Пелози по прозвищу "Лягушка", которому тогда было 17 лет, был задержан карабинерами на следующее утро. За рулем машины Пазолини он на большой скорости ехал по встречной полосе набережной Остии. Уже после задержания правоохранители обнаружили изуродованное тело режиссера. У него были сломаны десять ребер, руки, раздавлено сердце, разбита челюсть. Позднее было установлено, что после смерти по телу Пазолини несколько раз проехала машина.

Пелози сначала признался лишь в угоне автомобиля, но затем изменил показания. В ходе допроса он заявил, что вместе с кинорежиссером приехал в Остию, где между ними возникла размолвка на сексуальной почве, которая затем переросла в драку. По словам парня, он ударил Пазолини деревянной доской и скрылся с места преступления на его автомобиле.

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© AP Photo / Todd Plitt
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В декабре 1975 года Пелози был признан виновным в убийстве знаменитого интеллектуала и приговорен к 9 годам 7 месяцам тюремного заключения. В ходе следствия было установлено, что Пелози совершил убийство при участии неких неустановленных лиц. Однако позднее апелляционный суд отклонил эту версию и возложил всю ответственность на Пелози. В апреле 1979 года этот вердикт был утвержден Верховным судом Италии.

В июле 1983 года Пелози был условно-досрочно освобожден. Затем он еще несколько раз попадал в тюрьму за кражи, попытки грабежа и торговлю наркотиками. В 2005 году он был передан под надзор социальных служб и окончательно освободился только в сентябре 2009 года. Находясь на свободе, Пелози изложил новую версию убийства Пазолини. В частности, в одной из телепередач в 2005 году он рассказал, что вообще не поднимал руку на режиссера – он подвергся нападению трех человек, говоривших с сильным сицилийским акцентом.

В 2010 году журнал Oggi опубликовал неизвестные документы полиции, из которых следовало, что на месте убийства Пазолини находились еще как минимум три человека. Речь шла о подростках-неофашистах Франко и Джузеппе Борселлино, а также о некоем парне Джонни по прозвищу "Блондин". Факт присутствия этих лиц на месте преступления установил карабинер Ренцо Сансоне, который был внедрен в молодежную воровскую шайку, действовавшую под Римом. Братья Борселлино, промышлявшие грабежом машин, сами рассказали об этом тайному агенту полиции.

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© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В 2011 году Пелози опубликовал автобиографию, в которой утверждал, что после ареста взял всю вину на себя только потому, что люди, напавшие на Пазолини, угрожали смертью ему и его родителям. Тем не менее эти свидетельства Пелози не смогли пролить свет на загадочное убийство в Остии.

Следствие по делу было возобновлено итальянской прокуратурой в 2010 году в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по запросу адвоката Стефано Маччони и требованию ряда политиков и деятелей культуры. Однако эта попытка раскрыть тайну смерти Пазолини тоже не увенчалась успехом, и дело было окончательно сдано в архив в начале 2015 года. Теперь, после смерти Пелози, трудно рассчитывать, что убийцы выдающегося режиссера когда-нибудь будут установлены.

"Пино Пелози был единственным человеком, который мог пролить свет на гибель Пазолини. С его смертью нам остается надеяться только на результаты судебно-медицинских исследований", — приводит слова Маччони агентство Франс Пресс.

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