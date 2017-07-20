Экс-чиновник США считает позитивным опыт сотрудничества Ханстмана с Россией

ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Опыт в области бизнеса с РФ экс-губернатора штата Юта Джона Хантсмана, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в РФ, станет позитивным фактором, заявил РИА Новости экс-советник министра энергетики США Чарльз Макконнелл.

Ранее президент США Дональд Трамп внес кандидатуру Хантсмана на рассмотрение в сенат. У семьи Хантсмана есть бизнес в разных странах мира, в том числе и в России.

По словам Макконнелла, знание о том, как устроен бизнес в той или иной стране, помогает в работе и позволяет быть беспристрастным. Именно это и отличает бизнесмена от политика, отмечает он.

"Я считаю, что это (наличие опыта в управлении нефтяной компанией, в том числе и связанной с РФ) хорошо, потому что международный глобальный опыт – это плюс для администрации и это плюс для нашей страны. Это важно для людей на такой позиции обладать им – опытом в бизнесе, знать, как бизнес работает в других странах. И мы должны всегда помнить, каждый, кто лидер в международном нефтяном бизнесе, например наш госсекретарь, бывший глава ExxonMobil (Рекс Тиллерсон), был представлен повсюду в мире. Не только в России", — сказал он.

"И так, когда кто-то говорит, что у них есть связи с Россией или связи с любой страной по всему миру, я бы предложил им использовать слово – опыт. Поскольку это не означает, что они работают для России или кого-то другого. Они работают для акционеров, которые в большинстве своем американцы. Я не вижу здесь конфликта", — отметил Макконнелл.

Президент США Дональд Трамп 18 июля выдвинул 57-летнего экс-губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост посла в Москве. В среду МИД России одобрил кандидатуру Хантсмана. Теперь его кандидатура должна пройти утверждение в сенате

Хантсман не раз критически отзывался о возможной "перезагрузке" отношений с Россией, однако не исключено, что его утверждение в должности посла может вызвать дискуссии в сенате. Виной тому бизнес-связи его отца и самого Ханстмана с Россией. Так, в 1993-2001 годах он занимал ряд должностей в компании Huntsman Corporation, которая имеет несколько предприятий на территории России. Кроме того, после ухода с госслужбы Хантсман вошел в советы директоров Ford Motor, Chevron и Hilton, имеющих бизнес в России. Американская пресса считает, что эти бизнес-связи могут повредить беспристрастности работы посла в России.