СМИ: помощника американского конгрессмена уволили за "связи" с Россией

ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Помощник конгрессмена Даны Рорабахера уволен со своего поста в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США из-за его "связей" с Россией, сообщает издание Atlantic.

Как сообщает издание со ссылкой на представителя комитета, Пол Берендс (Paul Behrends), занимавший должность главы отдела кадров возглавляемого Рорабахером подкомитета по делам Европы, Евразии и новым угрозам комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса, более не работает в комитете. Atlantic связывает увольнение с тем, что многие в конгрессе считают помощника одного из самых пророссийски настроенных законодателей США пророссийским лоббистом. По данным источников, увольнение произошло под нажимом главы комитета по иностранным делам Эда Ройса.

Atlantic напоминает, что Дана Рорабахер в 2016 году посетил Москву, где "получил от прокуратуры материалы против акта Магнитского". Как сообщает издание, Берендс сопровождал Рорабахера в поездке и отвечал за организацию встреч с представителями РФ. Берендс сотрудничал с Рорабахером в 90-е и после перерыва вновь сошелся с конгрессменом в 2014 году, сообщает Atlantic.

Как сообщает издание, визит конгрессмена в российскую столицу произошел за два месяца до получившей огласку в последние дни встречи Трампа-младшего с адвокатом из России Натальей Весельницкой, которую американские СМИ связывают с российскими властями и называют лоббистом за отмену акта Магнитского.

По информации Politico, именно Берендс был главным контактным лицом между конгрессом США и Весельницкой, а также Ринатом Ахметшиным, которого американские СМИ называют "бывшим сотрудником российской разведки" и "пророссийским лобби". Издание сообщает в частности, что после поездки в Москву в 2016 году Берендс устроил экскурсию для Ахметшина по конгрессу США и знакомил его с американскими законодателями.

Старший сын президента США Дональда Трампа стал участником очередного политического скандала в США. СМИ узнали, что в 2016 году Трамп-младший встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Сам Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. По его словам, на встрече обсуждалась проблема усыновления детей, что и было целью беседы, а информация о наличии компромата была использовано лишь как предлог для встречи.

Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Ринат Ахметшин подтвердил агентству Ассошиэйтед Пресс сообщения о своем присутствии на встрече Дональда Трампа-младшего с Весельницкой в 2016 году, но заявил, что встреча была "несущественной" и он "на самом деле ожидал более серьезной" беседы.