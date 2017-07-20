В Зимбабве сын знаменитого льва Сесила стал жертвой охотника

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сын знаменитого льва Сесила, убийство которого в Зимбабве американским туристом два года назад вызвало широкий международный резонанс, сам стал жертвой охотника, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Местные природоохранные организации сообщили, что шестилетний лев Ксанда, сын Сесила, был застрелен несколько дней назад в окрестностях национального парка Хванге.

Застреливший животное местный житель вернул властям ошейник с устройством GPS, который был надет на льва исследователями. Сообщается, что у охотника была лицензия на отстрел хищника.

У Ксанды, по словам сотрудников парка, также остались несколько детенышей.

Лев по имени Сесил был убит в Зимбабве в начале июля американским стоматологом Уолтером Палмером. Власти страны заявили, что лев был застрелен незаконно, и возбудили уголовное дело против Палмера, который вскоре скрылся на территории США. Убитый хищник был известен в социальных сетях, его фотографии часто использовали в рекламных кампаниях путешествий в Зимбабве.

Около 162 тысяч граждан США подписали петицию на сайте Белого дома с требованием выдать Зимбабве Палмера.