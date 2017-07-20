Вена вводит дополнительные меры контроля для пересекающих границы Шенгена

ВЕНА, 20 июл — РИА Новости. Аэропорт Вены с декабря 2017 года вводит дополнительные меры контроля для прибывающих из-за пределов Шенгенской зоны или покидающих ее граждан и установит систему автоматического распознавания лиц, сообщает в четверг издание Kronen Zeitung со ссылкой на руководство воздушной гавани.

Установка 50 электронных ворот обойдется в 5 миллионов евро, половину из них планируется установить уже к концу этого года, отмечает издание.

Решение о введении дополнительных мер контроля основано на изменениях шенгенских правил, согласно которым теперь и граждане Евросоюза при въезде в него непременно должны проходить идентификацию на предмет совпадения с данными в информационной системе. Ранее это касалось только граждан третьих стран.

С 7 октября этого года все шенгенские страны обязаны проводить "сплошное считывание" как граждан третьих стран, так и граждан ЕС.

Вместе с тем даже ввод биометрического сканирования на предмет совпадения фотографии в паспорте и лица человека, предъявляющего документ, не приведет к отсутствию на постах полицейских, отмечает издание.

Чтобы избежать очередей на контроле, администрация аэропорта планирует доукомплектовать штат пограничников. С конца года пассажиры будут выбирать между классическим, полностью автоматизированным или частично управляемым погранконтролем, сообщает газета.