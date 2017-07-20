В посольстве Великобритании надеются, что цена на визу в Россию снизится

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Британская сторона в связи с решением РФ расширить анкету на визу для британцев надеется, что цена для подданных Соединенного Королевства на визу в Россию снизится, а срок действия увеличится, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.

В четверг в ходе брифинга заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин рассказал, что российская сторона ввела для граждан Великобритании расширенный вариант анкеты для получения визы после сравнительного анализа анкеты для российской визы.

Он пояснил, что по результатам сравнительного анализа британской визовой анкеты, заполняемой в том числе гражданами РФ, и российской визовой анкеты, которую заполняют граждане Великобритании, были выявлены значительные несоответствия в количестве и характере содержащихся в анкетах вопросах не в пользу россиян. В этой связи, основываясь на принципе взаимности, был разработан вариант расширенной российской визовой анкеты специально для граждан Великобритании, добавил дипломат. По словам Кожина, ее применение началось 17 июля.

Комментируя по просьбе РИА Новости ситуацию, в британском посольстве в Москве указали, что "британские визы для заявителей в России дешевле и обладают более длительным сроком действия, нежели российские визы для заявителей в Британии".

"Если Россия желает применять принцип взаимности, то мы ожидаем, что цена российской визы снизится, а срок ее действия увеличится", — добавил собеседник агентства.