СМИ узнали о беспокойстве советников Трампа из-за его подхода к России

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Подход, избранный Дональдом Трампом в отношениях с Россией, привел к разногласиям между президентом и его советниками, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на ряд американских и зарубежных чиновников.

По мнению трех зарубежных источников агентства, беседовавших с советниками Трампа, президент и его команда, по всей видимости, не имеют единого четкого плана по отношению к России. Один из американских источников агентства признал, что дипломаты и разведчики были "ошарашены" подходом американского лидера к России.

Трамп неоднократно выражал сомнения в "российском вмешательстве" в президентские выборы, а также призывал к сотрудничеству Москвы и Вашингтона по ряду вопросов внешней политики, включая урегулирование сирийского конфликта, напоминает автор.

Ряд помощников президента, включая советника по национальной безопасности генерала Герберта Макмастера, предупреждали американского лидера о том, что Путину "нельзя доверять", говорится в статье.

В беседах с зарубежными чиновниками в преддверии визита Трампа в Германию генерал также выражал несогласие с политическим курсом президента, говорится в статье. В частности, по его мнению, в мае Трампу не стоило принимать в Овальном кабинете российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Макмастер отговаривал Трампа от организации официальной двусторонней встречи с Путиным. Когда же эта встреча состоялась во время саммита G20 в Гамбурге, советник по национальной безопасности на ней не присутствовал, подчеркивает автор.

Еще одним поводом для беспокойства советников президента США стала беседа Трампа с Путиным на ужине G20. Хотя в ходе этого разговора Трамп не нарушил протокол, вести разговор с Путиным без переводчика с американской стороны для президента Соединенных Штатов было "необычно и рискованно", пишет Ассошиэйтед Пресс. "Российский переводчик, вероятно, переводил очень точно, но проблема в том, что у американской стороны нет записи беседы", — пояснил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.

Ранее СМИ сообщили, что Путин и Трамп провели "тайную" встречу на саммите G20 в Гамбурге, которая длилась около часа. После появления этих публикаций в Белом доме обвинили журналистов в инсинуациях. Президент США в интервью New York Times пояснил, что общался с Путиным во время ужина около 15 минут, при этом лидеры обсуждали тему усыновления детей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что никакой "тайной" встречи между Путиным и Трампом в рамках саммита не было.