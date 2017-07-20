США
20.0720 июля21:54МСК
USD59.08-0.16
EUR68.00-0.27
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

СМИ узнали о беспокойстве советников Трампа из-за его подхода к России

21:5020.07.2017
0350
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото.Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото.
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Подход, избранный Дональдом Трампом в отношениях с Россией, привел к разногласиям между президентом и его советниками, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на ряд американских и зарубежных чиновников.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
"Обмен любезностями": Трамп рассказал о неформальной беседе с Путиным

По мнению трех зарубежных источников агентства, беседовавших с советниками Трампа, президент и его команда, по всей видимости, не имеют единого четкого плана по отношению к России. Один из американских источников агентства признал, что дипломаты и разведчики были "ошарашены" подходом американского лидера к России.

Трамп неоднократно выражал сомнения в "российском вмешательстве" в президентские выборы, а также призывал к сотрудничеству Москвы и Вашингтона по ряду вопросов внешней политики, включая урегулирование сирийского конфликта, напоминает автор.

Ряд помощников президента, включая советника по национальной безопасности генерала Герберта Макмастера, предупреждали американского лидера о том, что Путину "нельзя доверять", говорится в статье.

В беседах с зарубежными чиновниками в преддверии визита Трампа в Германию генерал также выражал несогласие с политическим курсом президента, говорится в статье. В частности, по его мнению, в мае Трампу не стоило принимать в Овальном кабинете российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
WP: Трамп закрыл программу ЦРУ по поддержке оппозиции в Сирии‍

Макмастер отговаривал Трампа от организации официальной двусторонней встречи с Путиным. Когда же эта встреча состоялась во время саммита G20 в Гамбурге, советник по национальной безопасности на ней не присутствовал, подчеркивает автор.

Еще одним поводом для беспокойства советников президента США стала беседа Трампа с Путиным на ужине G20. Хотя в ходе этого разговора Трамп не нарушил протокол, вести разговор с Путиным без переводчика с американской стороны для президента Соединенных Штатов было "необычно и рискованно", пишет Ассошиэйтед Пресс. "Российский переводчик, вероятно, переводил очень точно, но проблема в том, что у американской стороны нет записи беседы", — пояснил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.

Ранее СМИ сообщили, что Путин и Трамп провели "тайную" встречу на саммите G20 в Гамбурге, которая длилась около часа. После появления этих публикаций в Белом доме обвинили журналистов в инсинуациях. Президент США в интервью New York Times пояснил, что общался с Путиным во время ужина около 15 минут, при этом лидеры обсуждали тему усыновления детей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что никакой "тайной" встречи между Путиным и Трампом в рамках саммита не было.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена