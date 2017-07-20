В кабмине Великобритании прошла первая встреча делового совета по Brexit

ЛОНДОН, 20 июл – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела в четверг первую встречу нового делового совета, встреча прошла в резиденции премьера на Даунинг-стрит с участием бизнесменов, которые высказали свои взгляды и прогнозы по вопросу выхода страны из Евросоюза, так называемого Brexit, сообщил журналистам представитель премьера.

"Премьер-министр подчеркнула желание услышать взгляды бизнеса, познакомиться с их опытом и поделиться с ними представлением правительства об успешном Brexit и о стране, в которой рост и возможности распределены между всеми по всей территории Великобритании", — заявил чиновник.

По его словам, Мэй на встрече в очередной раз заявила, что главная цель правительства – это "мягкий и упорядоченный выход" из ЕС, который позволит заключить с Евросоюзом соглашение о свободной торговле с оговоренным периодом имплементации во избежание каких-либо сбоев.

Помимо Brexit, сообщил представитель кабмина, были обсуждены другие вопросы, в том числе повышения продуктивности и активизации инвестиций в экономику страны.

Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Лондон 29 марта 2017 года официально запустил процесс выхода из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Великобритания теперь должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.