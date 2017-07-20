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В мире

Швейцария отказала в гражданстве девушке, не знавшей о местном виде спорта

20:2720.07.2017
(обновлено: 21:12 20.07.2017)
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© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкЦентральная часть Берна. Архивное фотоЦентральная часть Берна. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ЖЕНЕВА, 20 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария отказала в гражданстве девушке, которая прожила в стране 25 лет и самым типичным местным видом спорта считала горные лыжи, а продукты покупала в супермаркетах, а не в местных магазинчиках.

Корова с колокольчиком
© Fotolia / svetazi
Швейцария не дала паспорт активистке, боровшейся с коровьими колокольчиками

Хотя решение об отказе было принято месяц назад, история появилась на страницах немецкоязычных СМИ Швейцарии лишь на этой неделе и вызывала вопросы к системе выдачи гражданства в стране.

Двадцатипятилетняя Фунда Илмаз родилась в Швейцарии в семье выходцев из Турции. Она решила подать документы на натурализацию, так как ее молодой человек хотел, чтобы она активнее участвовала в политической жизни страны и голосовала на референдумах, что могут делать только граждане Швейцарии.

Девушка свободно говорит на местном диалекте ретороманского языка и без проблем прошла письменный тест. "Завалилась" она на устном собеседовании в муниципалитете города Букс в немецкоязычном кантоне Аргау.

По ее словам, с ней провели два собеседования и задали около сотни вопросов, в том числе: как правильно утилизировать отходы, каким спортом она занимается, любит ли ходить в горы, покупает ли продукты в местных магазинах, что думает про президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, как ее родители отнеслись к ее молодому человеку, который не является турком по национальности.

Цюрих, Швейцария. Архивное фото
© Fotolia / Santosha57
Граждане Швейцарии поддержали упрощение натурализации для внуков мигрантов
В швейцарском немецкоязычном еженедельнике Schweizer Illustrierte опубликована расшифровка одного из таких собеседований. Отвечая на вопрос о типично швейцарском виде спорта, Илмаз заявила, что, по ее мнению, это горные лыжи. Однако оказалось, что речь шла о швингене – виде борьбы, распространенном в германоязычной части Швейцарии. Для поединка противники поверх одежды надевают шорты из джута.

В итоге жюри рекомендовало отказать Илмаз в получении гражданства, заявив, что она "не соответствует необходимым для натурализации требованиям". Девушка подала жалобу руководству кантона, но парламент Аргау ответил отказом. В интервью Aargauer Zeitung мэр города Букс Урс Аффольтер заявил, что рекомендации комиссии по натурализации необходимо уважать, нет никаких причин ставить ее решение под сомнение, однако нельзя исключать и ошибки.

Швейцарское издание 20 Minutes отмечает, что случай Илмаз не единичный. В этом году отказ получил 29-летний гражданин Германии, который с 16 лет проживает в Швейцарии. По его словам, за 45 минут, что длилось устное собеседование, ему задавали вопросы по политике, географии и истории Швейцарии. В частности, комиссию интересовало количество музеев и церквей, посвященных реформации.

Женщины-мусульманки. Архивное фото
© Flickr / Hashoo Foundation USA - Houston, TX
Двум мусульманкам не дали паспорта Швейцарии из-за пропущенных уроков
В прошлом году отказ получила семья из Косово, проживающая в кантоне Базель-Штадт, так как местным жителям не понравилось, что они бегали трусцой по городу, а также две сестры-мусульманки 12 и 14 лет, которые по религиозным соображениям не посещали занятия по плаванию в школе и не ездили со всем классом в летние лагеря. В январе нынешнего года в натурализации отказали гражданке Дании из-за того, что местное население было недовольно ее кампанией против колокольчиков для коров.

В феврале в ходе референдума швейцарцы проголосовали за возможность так называемой упрощенной натурализации для детей мигрантов, которые проживают в стране в третьем поколении, полностью ассимилировались, но все равно считаются иностранцами. На деле таким людям теперь придется дополнительно доказывать, что их родственники уже жили в Швейцарии несколько поколений и имели на это полное право.

По официальным правилам, иностранец, который хочет получить гражданство Швейцарии, имеет право подать документы на натурализацию только после 12 лет непрерывного проживания в стране. Для граждан США и Евросоюза срок проживания чуть меньше – 8 лет.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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dejavu_2001
Наши бы так отказывали выходцам из другой культуры, которые даже языка не знают, не то что правила, культуру и обычаи.
21:08
20.07.2017
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liev85
Нравится мне Швейцария, вроде они демократы, но социализма у них куда больше чем в социалистических стран. Все решает народ, ни как у нас, какой нибудь безумный старик запретит ввозить продукты в страну, а мне страдай, нет у нах референдум, народ решает...
21:08
20.07.2017
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