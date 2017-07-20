МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Бизнесмен Илон Маск заявил, что власти США предоставили его компании The Boring Company разрешение на постройку подземного тоннеля между Вашингтоном и Нью-Йорком. Об этом Маск написал в своем Twitter.
Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins.— Elon Musk (@elonmusk) 20 июля 2017 г.
Тоннель транспортной системы Hyperloop должен пройти по маршруту Нью-Йорк-Филадельфия-Балтимор-Вашингтон, соединив центры этих городов. Время в пути между конечными точками маршрута составит 29 минут, сообщил Маск.
Разрешение на строительство тоннеля было получено в устной форме. Бизнесмен не уточнил, в какой орган власти его компания обращалась за разрешением.
Hyperloop — высокоскоростная транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической "подушке". Основатель компании-производителя автомобилей Tesla Motors и ракетостроительной фирмы Space X миллиардер Илон Маск представил идею Hyperloop в 2012 году.