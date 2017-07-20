Польская оппозиция призвала к сокращению срока мандата сейма

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Глава оппозиционного Союза демократических левых сил (SLD) Польши Влодзимеж Чажастый выступил за сокращение срока мандата сейма, заявив, что в нынешнем составе нижняя палата парламента не может действовать благоразумно.

"Сейм в нынешнем составе не имеет возможности вести Польшу благоразумным и спокойным образом", — заявил Чажастый в ходе брифинга в четверг.

Глава SLD призвал оппозиционные партии, входящие в сейм, предпринимать действия для сокращения срока его мандата. "Мы считаем, что, когда завершится процедура проведения позорных законов, связанных с Верховным судом, все фракции, все оппозиционные партии должны поднять вопрос сокращения мандата сейма", — заявил он.

Руководство SLD в четверг приняло заявление, в котором напоминается о 20-летии принятия конституции страны, в работе над которой приняли участие и представители партии. В заявлении также осуждается "предпринятая (правящей) партией "Право и справедливость" попытка подчинения судебной сферы исполнительной и законодательной власти".

Сейм Польши в четверг принял законопроект о реформе Верховного суда, предложенный правящей партией. Против его принятия резко выступила оппозиция. В среду коллегия еврокомиссаров обсудила проводимую в Польше судебную реформу. По словам вице-председателя ЕК Франса Тиммерманса, если три закона, которые пока не приняты, вступят в силу, судебная власть в стране окажется под контролем политической. В этой связи ЕК готовится на следующей неделе направить Польше новые рекомендации и запустить процедуру по предотвращению нарушений законодательства ЕС. Кроме того, Тиммерманс отметил, что ЕК близка к запуску процедуры в рамках статьи 7 договора о Евросоюзе, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.