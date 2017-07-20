Форум по безопасности ОБСЕ позитивно оценил работу председательства России

ВЕНА, 20 июл — РИА Новости. Делегации форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности позитивно оценили профессиональный уровень российского председательства, рассказал в четверг РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Накануне прошло очередное заседание Форума, которым завершилось почти трехмесячное российское председательство в организации. РФ возглавила форум впервые за 19 лет и руководила им с мая по почти конец июля 2017 года.

"Получился насыщенный период, который мы использовали неплохо, и, судя по откликам делегаций, которые прозвучали вчера, все оценили наше профессиональное выполнение председательских обязанностей. Отзывы были позитивные", — сказал Ульянов.

По его словам, за это время российской делегации удалось найти достаточно нейтральные темы для обсуждения, которые отвечают интересам всех.

Так, много внимания было уделено лёгкому стрелковому оружию и уничтожению избыточных запасов обычных боеприпасов. Также обсуждалась работа по выполнению положений резолюции 1540 Совета Безопасности ООН, которые направлены на предотвращение попадания оружия массового уничтожения в руки так называемых негосударственных субъектов. Кроме того, впервые руководство секретариата ШОС было приглашено выступить на Форуме именно по российской инициативе. Также с рассказом о работе этой международной структуры приезжал первый заместитель руководителя секретариата ОДКБ.

По словам Ульянова, после летних каникул председательство в Форуме примет Сербия, но Россия до конца года будет оставаться членом тройки (бывший, нынешний и будущий председатели), обеспечивающей преемственность работы. В следующий раз Россия будет председательствовать не ранее чем через 15 лет, "уже при другом поколений российских дипломатов", добавил Ульянов.

Форум по сотрудничеству в области безопасности является одним из двух основных директивных органов ОБСЕ, действующих на регулярной основе. В Хельсинки в 1992 году на встрече на высшем уровне Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе – предшественника ОБСЕ, – руководители государств учредили этот Форум. Он был создан с целью сосредоточить внимание на военно-политических аспектах безопасности, посредством переговоров и консультаций по вопросам военной безопасности и стабильности в регионе СБСЕ.

Форум занимается военно-политическим измерением безопасности, включая меры укрепления доверия и безопасности, впервые сформулированные в хельсинкском заключительном акте 1975 года и получившие дальнейшее развитие в рамках СБСЕ и ОБСЕ.