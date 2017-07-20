Мексика призывает Венесуэлу приостановить созыв учредительного собрания

МЕХИКО, 20 июл – РИА Новости. Правительство Мексики обратилось в четверг с призывом к властям Венесуэлы приостановить созыв национального учредительного собрания.
"Венесуэльский народ глубоко поляризован, что подтвердил народный опрос, реализованный в воскресенье, 16 июля. Результаты этого опроса ясно показали, что созыв национального учредительного собрания только усиливает разделение и насилие, которые уже стоили жизни более чем 100 людям", — говорится в сообщении МИД Мексики.
Несколько дней назад оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства" провел так называемый "народный референдум", не признанный властями, в ходе которого более 7 миллионов человек высказались против проведения учредительного собрания. Всего в Венесуэле 19 миллионов избирателей.
Одновременно власти Мексики подчеркнули свою готовность поддержать дипломатическим путем и со строгим уважением суверенитета народа Венесуэлы любые усилия, направленные на поиск переговорного, мирного и демократического решения ситуации в этой стране.