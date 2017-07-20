Мексика призывает Венесуэлу приостановить созыв учредительного собрания

МЕХИКО, 20 июл – РИА Новости. Правительство Мексики обратилось в четверг с призывом к властям Венесуэлы приостановить созыв национального учредительного собрания.

Выборы членов учредительного собрания запланированы на 30 июля. Оно должно будет заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не президентом, а на референдуме.

"Венесуэльский народ глубоко поляризован, что подтвердил народный опрос, реализованный в воскресенье, 16 июля. Результаты этого опроса ясно показали, что созыв национального учредительного собрания только усиливает разделение и насилие, которые уже стоили жизни более чем 100 людям", — говорится в сообщении МИД Мексики.

Несколько дней назад оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства" провел так называемый "народный референдум", не признанный властями, в ходе которого более 7 миллионов человек высказались против проведения учредительного собрания. Всего в Венесуэле 19 миллионов избирателей.

"Правительство Венесуэлы и президент (Николас) Мадуро имеют исторический шанс открыть новую дорогу для примирения и мира, пересмотрев вопрос о созыве учредительного собрания и создав условия для начала процесса настоящего политического диалога между всеми венесуэльцами", – отмечается в коммюнике.

Одновременно власти Мексики подчеркнули свою готовность поддержать дипломатическим путем и со строгим уважением суверенитета народа Венесуэлы любые усилия, направленные на поиск переговорного, мирного и демократического решения ситуации в этой стране.