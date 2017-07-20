В Израиле депутат призвал президента ходатайствовать о помиловании Лапшина

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл — РИА Новости. Израильский парламентарий Ксения Светлова просит главу еврейского государства Реувена Ривлина поспособствовать помилованию и скорейшему возвращению домой блогера Александра Лапшина, приговоренного в Азербайджане к трем годам лишения свободы.

Лапшин, которого осудили за посещение Нагорного Карабаха без согласования с Баку, имеет, помимо российского, гражданство Израиля, официальные представители которого следили за процессом и оказывают консульскую поддержку соотечественнику.

"Я обратилась к президенту страны Реувену Ривлину с тем, чтобы он обратился к своему азербайджанскому коллеге и способствовал помилованию Лапшина, его скорейшему возращению на родину", — сказала РИА Новости Светлова, которая с самого начала развернула кампанию в поддержку блогера.

"Недопустимо, чтобы израильский гражданин, который обвиняется только в незаконном переходе границы, а это во многих странах мира — административное нарушение… продолжал оставаться в азербайджанской тюрьме. Он должен быть освобожден", — добавила она.

Официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон отказался комментировать приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям.

"Нет, нет, нет, мы не озвучиваем никакой реакции", — сказал он РИА Новости, добавив, что израильские дипломаты следят за делом Лапшина и, в частности, присутствовали на оглашении вердикта.

Лапшина в конце прошлого года задержали в Белоруссии и позднее выдали Азербайджану, где в четверг он был приговорен к трем годам тюрьмы по статьям "открытые призывы, направленные против государства" и "незаконное пересечение государственной границы". Адвокат блогера Эдуард Чернин не исключил, что его подзащитный может быть экстрадирован в РФ. МИД России пообещал продолжить защиту "законных прав и интересов российского гражданина", подтвердив неприятие "криминализации посещений журналистами или просто частными лицами той или иной территории в том или ином регионе".