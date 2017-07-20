Bloomberg: Сешнс не планирует покидать пост после критики со стороны Трампа

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс не планирует уходить с поста, несмотря на резкую критику со стороны президента Дональда Трампа в его адрес, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского чиновника.

В среду в интервью газете New York Times Трамп резко раскритиковал Сешнса за решение отстраниться от расследования по так называемому "вмешательству РФ". Президент Трамп сказал, что никогда бы не назначил Сешнса, если бы знал, что тот отстранится от надзора за расследованием по России, говорится в материале издания. Самого Сешнса ранее обвинили в том, что он утаил информацию о своих прошлогодних встречах с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.