Bloomberg: Сешнс не планирует покидать пост после критики со стороны Трампа

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс не планирует уходить с поста, несмотря на резкую критику со стороны президента Дональда Трампа в его адрес, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского чиновника.
США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.