Под Кировоградом перезахоронят радиоактивные отходы с разворованной свалки

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Власти Кировоградской области Украины намерены провести мониторинг свалки радиоактивных отходов под Кропивницким и перезахоронить опасные отходы в другом регионе, где предусмотрены специальные места, сообщается в четверг на сайте областной администрации.

Ранее телеканал "1+1" сообщил, что неизвестные разворовали свалку радиоактивных отходов под Кропивницким. По данным СМИ, несколько сотен контейнеров с загрязненной цезием-137 землей и металлом 30 лет пролежали в почве, их нельзя было трогать по меньшей мере 300 лет. Отходы были прикопаны на глубине около десяти метров, а могильник не обозначен ни на одной карте, возле него нет никаких заграждений или табличек с предупреждением об опасности, поскольку во времена СССР там скрыли последствия техногенной катастрофы на одном из предприятий, утверждал телеканал.

По данным администрации, власти области и города Кропивницкий провели совещание по вопросу свалки. По его итогам перед соответствующими службами была поставлена четкая задача – установить владельца опасных радиоактивных отходов, а также лиц, которые причастны к раскрытию радиоактивного могильника. Кроме того, возле свалки должны установить предупреждающие об опасности знаки.

"Участники совещания поддержали предложение о проведении радиологического мониторинга, периодических осмотрах хранилища опасных материалов силами специнспекции города Кропивницкого, а также постоянном патрулировании территории Веселовского месторождения личным составом Национальной полиции", — говорится в сообщении.

По информации местных властей, принято решение обратиться к организации, имеющей сертификат на разработку проектной документации по строительству спецсооружений для хранения радиоактивных отходов, с целью их перезахоронения. "В связи с этим Сергей Коваленко (первый замглавы губернатора области — ред.) подчеркнул, что все радиоактивные отходы, выявленные на Веселовском месторождении, в итоге должны быть перевезены в специально определенные места хранения, ведь на сегодня на территории области таких хранилищ нет", — отмечает обладминистрация.

На сайте также указано, что в ноябре 1988 года на одном из предприятий строительно-монтажного треста "Кировоградстрой" произошла техногенная авария, в результате которой оборудование было загрязнено радиоактивными материалами, впоследствии они были захоронены в 302 специальных контейнерах на Веселовском месторождении, общий их объем составляет 2 тысячи тонн. По данным властей, на сегодняшний момент там должны находиться 224 контейнера с уровнем радиации в 300 микрорентген. Остальные 78 контейнеров с уровнем радиации выше 300 микрорентген были перевезены в место хранения радиоактивных отходов в Чернобыльской зоне.

​