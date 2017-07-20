Эксперт: "спящие" ячейки ИГ* в Египте мстят туристам за неудачи в Сирии

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Находящиеся в Египте "спящие" ячейки запрещенного в России "Исламского государства"* стремятся отомстить туристам за ухудшающееся положение ИГ* в Сирии, заявил РИА Новости специалист по современным конфликтам, аналитик Александр Асафов.

"Несмотря на все заявления, что у них спокойно, Египет является прифронтовой территорией в Сирийской войне, базой для "спящих" ячеек террористов, которые там набираются сил перед атаками в регионе. Каждый турист должен осознавать, что он на свой страх и риск едет в небезопасный регион, где его ждут угрозы со стороны джихадистских террористов и сторонников "Исламского государства"*, — сказал Асафов.

По его словам, в стране существует проблема в деятельности исламистского подполья, вербовщиков ИГ*. "Последние действия России в Сирии очень болезненны для "Исламского государства"*, особенно удары по инфраструктуре террористов и подготовка спецназа президента Асада, который является наиболее боеспособной силой и занимается точечным уничтожением джихадистов", — добавил эксперт.

По его мнению, отдыхающие в Египте "представляют собой уязвимую точку, которая зависит от служб безопасности гостиниц, чья работа не выдерживает критики, как показало последнее нападение в Хургаде на туристов".

Две туристки из Германии погибли, две гражданки Армении, одна россиянка и жительница Чехии получили ранения 14 июля после нападения вооруженного ножом мужчины, который по берегу пробрался с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады. У двух пострадавших глубокие проникающие ранения, две женщины, в том числе россиянка, получили поверхностные раны. Нападавший был задержан, расследование инцидента проводит прокуратура Египта. Официальная версия нападения пока не названа.

* Террористическая организация, запрещенная в России