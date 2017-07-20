Жертв пожара в Лондоне ищут эксперты, работавшие после терактов 9/11

ЛОНДОН, 20 июл – РИА Новости, Мария Табак. В поисках останков погибших во время пожара в жилом доме Grenfell Tower в Лондоне британским специалистам помогают американские эксперты, работавшие на месте теракта 11 сентября 2001 года во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке, сообщил, выступая в четверг в лондонской Ассамблее, замглавы Скотланд-Ярда Крэйг Макки.

Пожар в 24-этажном социальном доме, расположенном в Северном Кенсингтоне — не слишком благополучном, хотя и снабженном современной инфраструктурой районе на западе британской столицы, — произошел ночью 14 июня. Погибли и пропали без вести, по меньшей мере, 80 человек. Большинство проживавших в доме были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока.

"Это одна из самых сложных поисковых операций, на которых мы работали. Люди, к кому мы обращаемся за советом – это даст вам возможность представить себе степень сложности задачи, – это некоторые из тех, кто работал 11 сентября, и после падения башен Всемирного торгового центра. Масштаб огромен", — сказал Макки.

Он подтвердил, что двести специалистов будут примерно "до Рождества" разгребать тонны обломков и пепла, пытаясь найти фрагменты тел погибших.

"Я не хочу слишком вдаваться в подробности, но в некоторых частях дома температура достигала 1000 градусов, и пожар продолжался достаточно длительное время", — пояснил замглавы Скотланд-Ярда.