Тревога в аэропорту Берлина оказалась ложной, оцепление в терминале снято

БЕРЛИН, 20 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Тревога в одном из терминалов берлинского аэропорта Шенефельд оказалась ложной, оцепление в терминале снято, сообщил РИА Новости представитель столичной полиции.

Ранее в пресс-службе полиции сообщили, что терминал D в аэропорту Шенефельд эвакуирован из-за подозрительного предмета, на место прибыли сотрудники федеральной полиции.

"Наши спецслужбы изучили предмет и не обнаружили ничего, что могло бы представлять опасность. Оцепление там снято", — сообщил представитель полиции.