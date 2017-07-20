Курдистан намерен потребовать у Ирака компенсацию за несправедливость

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Региональное правительство Курдистана намерено потребовать у Ирака заплатить компенсацию за несправедливое отношение к курдам, передает телеканал Rudaw со ссылкой на заявление регионального правительства Курдистана.

По данным телеканала, президент Иракского Курдистана Масуд Барзани попросил совет министров подготовить детальный пакет документов касательно отношений с Багдадом. Этот пакет документов должен объяснить, как "несправедливо и незаконно" правительство Ирака обращалось с Курдистаном. Региональное правительство Курдистана намерено потребовать компенсацию в размере сотен миллиардов долларов за ущерб, нанесенный Ираком, в особенности жертвам операции "Анфаль", а также за разрушение инфраструктуры Курдистана.

Кроме того, министры должны оценить долю Курдистана от международных кредитов, предоставленных Ираку. В заявлении также поднимается вопрос нежелания Ирака заплатить за иракцев, вынужденных покинуть свои дома и нашедших убежище в Курдистане.

Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, статус которой закреплен в конституции страны 2005 года. Курдские власти неоднократно поднимали вопрос о независимости и в июне объявили, что проведут референдум об отделении от Ирака 25 сентября.

В 1987-88 годах в ходе военной операции на севере Ирака, получившей условное наименование "Аль-Анфаль", с помощью химического оружия были уничтожены тысячи иракских курдов. По различным данным, за два года погибли от 100 до 180 тысяч человек. Были разрушены более трех тысяч курдских поселений. Тысячи курдов были арестованы и помещены в концлагеря, большинство из них до сих пор считаются пропавшими без вести, а десятки тысяч стали беженцами.

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