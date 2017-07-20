Курдистан намерен потребовать у Ирака компенсацию за несправедливость

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Региональное правительство Курдистана намерено потребовать у Ирака заплатить компенсацию за несправедливое отношение к курдам, передает телеканал Rudaw со ссылкой на заявление регионального правительства Курдистана.
Кроме того, министры должны оценить долю Курдистана от международных кредитов, предоставленных Ираку. В заявлении также поднимается вопрос нежелания Ирака заплатить за иракцев, вынужденных покинуть свои дома и нашедших убежище в Курдистане.
В 1987-88 годах в ходе военной операции на севере Ирака, получившей условное наименование "Аль-Анфаль", с помощью химического оружия были уничтожены тысячи иракских курдов. По различным данным, за два года погибли от 100 до 180 тысяч человек. Были разрушены более трех тысяч курдских поселений. Тысячи курдов были арестованы и помещены в концлагеря, большинство из них до сих пор считаются пропавшими без вести, а десятки тысяч стали беженцами.
#Kurdistan to prepare a dossier in preparations for referendum negotiations with #Baghdad https://t.co/coYeo0O2c1— Rudaw English (@RudawEnglish) 20 июля 2017 г.