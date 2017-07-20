Мэй проигнорировала призыв привлечь больше женщин к переговорам по Brexit

ЛОНДОН, 20 июл – РИА Новости, Мария Табак. Офис премьер-министра Великобритании не стал реагировать на призыв представительниц лейбористской партии включить в команду переговорщиков по Brexit больше женщин.

Ранее 56 женщин-депутатов от Лейбористской партии направили премьеру Терезе Мэй письмо, в котором заявили, что "Brexit стал еще одной работой для мальчиков".

"Мы отправляем в Брюссель команду высококлассных специалистов", — заявила на брифинге в четверг официальный представитель канцелярии премьер-министра, отвечая на вопросы журналистов о том, не считает ли премьер Тереза Мэй проблемой гендерный дисбаланс в команде переговорщиков. На данный момент лишь 11% от общего числа участников переговоров с британской стороны – женщины.