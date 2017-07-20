Убитый в Киеве россиянин, возможно, не был причастен к преступлениям

КЕМЕРОВО, 20 июл — РИА Новости. Говорить о причастности убитого в Киеве гражданина России к преступлению, совершенному на территории Кемеровской области, пока преждевременно, сообщил РИА Новости источник в региональных силовых структурах.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в среду поздно вечером на парковке торгового центра в Киеве неизвестные из автомата застрелили мужчину. Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что погибший был гражданином России, ранее он совершил убийство и мог скрываться от правосудия. По данным украинских изданий, погибший — Асиф Мамедов, который в 2015 году был объявлен в розыск полицией Новокузнецка по подозрению в убийстве.

Человека с таким именем УМВД по Новокузнецку разыскивало как скрывающегося от полиции за преступление, предусмотренное статьей 105 УК РФ (убийство).

"Пока преждевременно утверждать, является ли этот мужчина тем самым подозреваемым и разыскиваемым по уголовному делу об убийстве, произошедшим в октябре 2014 года в Новокузнецке. Как минимум необходимо провести процедуру опознания, собрать другие доказательства", — сказал собеседник агентства.

Согласно официальным данным правоохранителей, ночью 5 октября 2014 года в Новокузнецке в машине скорой помощи скончался 50-летний мужчина с огнестрельным ранением в грудную клетку. Предварительно установлено, что потерпевший приехал из другой области с девушкой и еще одним знакомым. Для встречи с ними житель Новокузнецка снял номер в одной из гостиниц города.

По версии следствия, в ходе распития спиртного друзья стали спорить, кто из них в жизни чего добился, затем произошла ссора. Гость сказал, что они уходят, а в этот момент житель Новокузнецка из пистолета произвел в него два выстрела. Друзья потерпевшего вытащили его из номера, вызвали "скорую помощь", однако мужчина скончался в машине медиков. Подозреваемый скрылся и был объявлен в розыск.