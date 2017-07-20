Послы стран G7 надеются на поимку виновных в убийстве Шеремета

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" отмечают важность продолжения расследования обстоятельств гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве и привлечения виновных к ответственности, говорится в заявлении, обнародованном в четверг на сайте посольства Италии.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

"Сегодня исполняется год со дня убийства журналиста Павла Шеремета. По этому случаю послы стран "Большой семерки" отмечают важность продолжения расследования обстоятельств его гибели и привлечения виновных к ответственности. Мы продолжаем поддерживать свободу СМИ на Украине и подчеркивать важную роль независимой и свободной прессы", — говорится в заявлении.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщали, что в качестве одной из версий убийства Шеремета на Украине рассматривалась причастность бойцов нацбатальонов. Изначально же рассматривались шесть версий, в частности, профессиональная деятельность Шеремета, неприязненные отношения или личные мотивы. При этом журналисты "Украинской правды" заявляли, что Служба безопасности Украины вела слежку за журналистом, но правоохранители опровергали информацию об этом.

В четверг пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко заявил, что украинское следствие официально никому не предъявило подозрение в причастности к убийству Шеремета.