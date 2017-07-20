Послы стран G7 надеются на поимку виновных в убийстве Шеремета
15:3820.07.2017
(обновлено: 15:39 20.07.2017)
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КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" отмечают важность продолжения расследования обстоятельств гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве и привлечения виновных к ответственности, говорится в заявлении, обнародованном в четверг на сайте посольства Италии.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
"Сегодня исполняется год со дня убийства журналиста Павла Шеремета. По этому случаю послы стран "Большой семерки" отмечают важность продолжения расследования обстоятельств его гибели и привлечения виновных к ответственности. Мы продолжаем поддерживать свободу СМИ на Украине и подчеркивать важную роль независимой и свободной прессы", — говорится в заявлении.
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Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщали, что в качестве одной из версий убийства Шеремета на Украине рассматривалась причастность бойцов нацбатальонов. Изначально же рассматривались шесть версий, в частности, профессиональная деятельность Шеремета, неприязненные отношения или личные мотивы. При этом журналисты "Украинской правды" заявляли, что Служба безопасности Украины вела слежку за журналистом, но правоохранители опровергали информацию об этом.
В четверг пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко заявил, что украинское следствие официально никому не предъявило подозрение в причастности к убийству Шеремета.
Журналист Павел Шеремет погиб в Киеве в результате взрыва самодельного взрывного устройства мощностью 400-600 граммов в тротиловом эквиваленте, который, возможно, сработал дистанционно, сообщил в среду советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
Заминированный автомобиль, в котором находился Шеремет, взорвался на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.
В 1990-х годах Павел Шеремет был одним из самых известных российских журналистов. Он долгие годы работал на ОРТ (потом — Первый канал), став ведущим еженедельной аналитической программы "Время". С телевидения Шеремет ушел в 2008 году, после чего устроился на работу в журнал "Огонек", в котором был редактором отдела политики и общества. На Украину журналист переехал пять лет назад. С 2012 года он сотрудничал с "Украинской правдой", а с сентября 2015-го вел авторскую программу на "Радио Вести".
Украинские политики и коллеги Шеремета уверены, что причиной убийства стала профессиональная деятельность журналиста.
Шеремет погиб в автомобиле, который принадлежал руководителю интернет-издания "Украинская правда" Елене Притуле. По словам таксиста, который стал очевидцем случившегося, взрыв был очень сильным.
Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство".