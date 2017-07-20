МИД Украины намерен увеличить количество своих представительств в ЕС

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины рассматривает возможность увеличения количества консульских учреждений в странах Евросоюза из-за введения безвизового режима, заявил в четверг начальник управления консульского обеспечения ведомства Василий Кирилич.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

"Восходящая динамика движения украинцев в страны ЕС с правом безвизового въезда, очевидно, ставит определенные требования вносить коррекции в механизм, особенности и систему работы консульских и дипломатических учреждений за границей. Мы анализируем создание и открытие новых консульских учреждений в отдельных странах ЕС", — заявил Кирилич в ходе круглого стола, посвященного итогам первого месяца работы безвизового режима для украинцев.

По его словам, количество украинцев, обращающихся в украинские консульства и дипломатические ведомства в странах ЕС, увеличилось примерно на 10%. В основном обращаются из-за превышения сроков пребывания в ЕС и за оформлением биометрических паспортов.