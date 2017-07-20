В Польше предложили сажать за поддержку Качиньского в судебной реформе

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Крупнейшая в Польше оппозиционная партия "Гражданская платформа" предлагает внести в уголовный кодекс страны поправки, предполагающие наказание в виде лишения свободы на срок не менее 5 лет за поддержку судебной реформы, предлагаемой правящей партией "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

"Мы вносим предложение об обновлении Уголовного кодекса, в котором все те, кто сегодня будут поддерживать Ярослава Качиньского, и те, кто будет голосовать сегодня за отбирание у польских судов независимости, — все за это заплатят", — заявил на брифинге в сейме глава "Гражданской платформы" Гжегож Схетына.

В свою очередь глава парламентской фракции "Платформы" Славомир Нойманн процитировал предлагаемые поправки. "Тот, кто, намереваясь изменить конституционный строй Республики Польша несоответствующим или противоречащим конституции РП способом, предпринимает самостоятельно или в соглашении с другими лицами действия для реализации этой цели, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет", — рассказал он.

По словам Нойманна, данная статья будет применяться ко всем, кто накануне проголосовал за принятие в первом и втором чтениях законопроекта о реформировании Верховного суда, а также к тем, кто поддержит проект сегодня.

Сенат Польши 15 июля принял без изменений подготовленные министерством юстиции поправки в закон о Национальном судебном совете, а также в закон о работе всеобщих судов. Для принятия законов теперь необходимы подписи президента страны Анджея Дуды. Поправки в числе прочего предполагают изменения правил назначения и отстранения председателей судов путем усиления полномочий министра юстиции, а также избрание членов Национального судебного совета путем голосования депутатов сейма, большинство в котором принадлежит правящей партии "Право и справедливость".

Кроме того, на официальном сайте сейма опубликован законопроект правящей партии, который предполагает изменения в порядке избрания судей Верховного суда, а также возможность отставки нынешних судей, "за исключением тех, кого укажет министр юстиции".

Позже в ситуацию вмешался президент страны Анджей Дуда, который заявил, что не подпишет закон о Верховном суде до тех пор, пока в законопроект о Национальном судебном совете не будут внесены предложенные им поправки, предполагающие избрание членов Совета не простым большинством депутатов сейма, которое принадлежит правящей партии, а 3/5 голосов. Правящая партия в свою очередь внесла поправки в закон о Верховном суде, предложив, чтобы его состав определял не министр юстиции, а глава государства.