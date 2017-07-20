Совфед может принять заявление против сноса памятников в Польше 25 июля

Памятник красноармейцам, погибшим в 20-е годы XX века в Польше

Памятник красноармейцам, погибшим в 20-е годы XX века в Польше

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Совет Федерации на последнем пленарном заседании 25 июля может принять заявление в связи с намерением польских властей демонтировать памятники советским воинам, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.

"Совфед на пленарном заседании 25 июля может принять заявление о недопустимости сноса памятников советским воинам в Польше", — сказал собеседник агентства.

В понедельник президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания.

Россия готовит ответные меры на решение польских властей о демонтаже памятников советским воинам, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты в среду. Ранее соответствующее заявление приняла Госдума.