Французским депутатам разрешили не носить пиджаки и галстуки

ПАРИЖ, 20 июл — РИА Новости. Депутаты Национального собрания Франции не обязаны носить пиджаки и галстуки в ходе парламентских слушаний, говорится в распространенном в четверг сообщении Бюро нижней палаты.
По результатам июньских выборов партия "Непокорившаяся Франция" экс-кандидата в президенты Жан-Люка Меланшона впервые смогла пройти в парламент.
"Бюро напоминает, что ни один из уставных документов не касается одежды депутатов и не накладывает обязательств ношения пиджака и галстука в зале заседаний", — сказано в докладе.
Между тем, соблюдение традиционного дресс-кода всегда было желательным. Так, в 2008 году, комментируя вопрос необходимости ношения галстука в ходе парламентских слушаний, Бюро настоятельно рекомендовало депутатам сохранять "надлежащий вид".