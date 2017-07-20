В МИД прокомментировали инициативу Сеула начать переговоры с КНДР

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Москва поддерживает любые мирные инициативы, которые будут способствовать разрешению кризиса на Корейском полуострове, об этом в четверг заявил заместитель главы Департамента информации и печати российского МИД Артем Кожин, комментируя озвученное недавно предложение Сеула возобновить диалог с Пхеньяном по военной линии.

Как сообщалось ранее, 17 июля Сеул предложил провести встречу военных представителей, чтобы договориться о мерах по прекращению "враждебных действий" в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами, и призвал дать ответ по прерванной в одностороннем порядке Пхеньяном линии экстренной телефонной связи между военными двух сторон.

"Мы в принципе поддерживаем любые мирные инициативы, которые базируются на основе международного права. Мы внимательно отслеживали развитие обстановки на Корейском полуострове и вокруг него. Мы негативно относимся к ракетно-ядерным амбициям Пхеньяна, считаем категорически неприемлемыми угрозы нанесения ядерных ударов по другим государствам, тем более превентивных", — сказал Кожин на брифинге.

При этом он подчеркнул, что Москва относится "столь же негативно к действиям других стран, ведущих к повышению уровня военной конфронтации на Корейском полуострове". "Считаем, что урегулирование проблем полуострова следует искать в плоскости общей военно-политической разрядки в регионе. Упование исключительно на ракетно-ядерную "дубину", ровно как на одни лишь блоковые методы, только заводит ситуацию все глубже в кризисный тупик", — констатировал Кожин.

Отношения КНДР и Республики Корея обострились за время правления южнокорейского экс-президента Пак Кын Хе — дочери бывшего диктатора Пак Чон Хи. В результате импичмента из-за коррупционного скандала она была отстранена от власти, и в мае в стране проведены досрочные выборы. Победивший на них представитель демократической оппозиции Мун Чжэ Ин провозгласил курс на диалог с КНДР параллельно с усилиями по прекращению ядерных и ракетных разработок Пхеньяна.