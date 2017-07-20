Россия может поднять вопрос о сносе памятников в Польше на Совбезе ООН

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Россия может поднять в рамках Совбеза ООН вопрос о недопустимости демонтажа памятников советским воинам в Польше, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

В понедельник президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. При обсуждении этой ситуации на пленарном заседании Совфеда в среду спикер палаты Валентина Матвиенко сообщила, что МИД РФ готовит ответные меры на это недопустимое решение польских властей.

"Россия может на заседании Совбеза ООН поднять вопрос о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны, который выражается в демонтаже памятников советским воинам в Польше", — сказал Джабаров.

В качестве ответных мер России на решение Варшавы могут стать персональные санкции против польских политиков, участвовавших в разработке закона, полагает сенатор.

"Могут быть введены и экономические санкции: например, прекращение межрегионального приграничного сотрудничества с Польшей", — считает законодатель.

Ранее также Госдума РФ приняла обращение к европейским парламентариям в связи с решением властей Польши о сносе советских памятников. Обращение было внесено на рассмотрение парламента спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами четырех думских фракций. Аналогичное обращение в среду принял парламент Израиля.

В пояснительной записке к документу, подписанному польским президентом, отмечается, что в соответствии с поправками "станет невозможной установка памятников, пропагандирующих тоталитарный строй". "Памятники не могут увековечивать лиц, события или даты, символизирующие коммунизм или иной тоталитарный строй, а также каким-либо образом этот строй пропагандировать", — говорится в документе.

При этом подчеркивается, что запрет не касается тех памятников, которые не выставлены на всеобщее обозрение, находятся на территории "кладбищ или иных мест упокоения", выставлены публично в рамках художественной, образовательной, коллекционерской или научной деятельности, демонстрируются "в целях, отличных от пропаганды тоталитарного строя", а также тех, которые вписаны в реестр памятников.