Офис британского премьера отказался комментировать сроки визита Трампа

ЛОНДОН, 20 июл — РИА Новости, Мария Табак. Офис британского премьер-министра отказался комментировать вопрос о том, когда состоится государственный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию.

"Повторю то, что мы уже говорили: мы передали официальное приглашение, приглашение было принято", — сказала на брифинге в четверг официальный представитель канцелярии премьер-министра.

Белый дом ранее подтвердил, что визит, скорее всего, будет перенесен на 2018-й год из-за сложностей в согласовании графиков.

Британский таблоид The Sun в свою очередь со ссылкой на дипломатов, якобы знакомых с расшифровкой их разговора, сообщил, что Трамп призвал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй помочь обеспечить ему теплый прием в Великобритании и заявил, что не назначит дату своего визита до того, как этот вопрос не будет решен. Один из источников издания подчеркнул, что Мэй "пыталась объяснить, что у нее нет такой власти, чтобы диктовать, какие решения газеты и СМИ могут принять по поводу освещения его визита", но Трамп сказал, что не согласует дату визита до тех пор, пока люди не будут поддерживать его приезд.

Известие о том, что Мэй в ходе первой встречи с Трампом пригласила его посетить Соединенное Королевство с госвизитом, вызвало в Великобритании волну протестов. Многие британцы, в том числе парламентарии, возмущены миграционной политикой американского президента и выступают против его чествования.