Еврокомиссия призвала Анкару немедленно освободить группу правозащитников

БРЮССЕЛЬ, 20 июл — РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия призывает Анкару немедленно освободить группу правозащитников, помещенных под арест во вторник, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
Комментируя позицию Берлина, который заявил о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, он заявил, что "направляемое Евросоюзом в Турцию финансирование предназначено для четко прописанных и проработанных областей, связанных с общими интересами, все решения о финансировании принимаются странами-членами совместно".
В четверг глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Берлин пересмотрит экономическую политику в отношении Анкары, кредитные и инвестиционные программы из-за ареста правозащитников в Турции.
Во вторник суд в Турции принял решение об аресте главы турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство выражает солидарность с немецким правозащитником. МИД ФРГ потребовал от Анкары его немедленного освобождения, назвав обвинения против Штойдтнера абсурдными, и вызвал в связи с его арестом турецкого посла.