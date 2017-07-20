Еврокомиссия призвала Анкару немедленно освободить группу правозащитников

БРЮССЕЛЬ, 20 июл — РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия призывает Анкару немедленно освободить группу правозащитников, помещенных под арест во вторник, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Что касается задержания группы правозащитников, мы считаем эти новости тревожными, это продолжение вызывающей беспокойство практики помещения под арест большого числа журналистов, правозащитников и представителей демократической оппозиции в Турции. Мы призываем немедленно освободить этих людей", — сказал Схинас журналистам.

Комментируя позицию Берлина, который заявил о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, он заявил, что "направляемое Евросоюзом в Турцию финансирование предназначено для четко прописанных и проработанных областей, связанных с общими интересами, все решения о финансировании принимаются странами-членами совместно".

ЕС ранее пообещал Турции выделить 3 миллиарда евро на улучшение условий проживания в стране беженцев из Сирии. Эти средства выделяются в рамках совместного плана по борьбе с притоком нелегальных мигрантов через Турцию в Евросоюз, благодаря которому число прибывающих в ЕС нелегалов по этому пути практически сошло на нет. Из 3 миллиардов евро, которые планируется выделить в 2016-2017 годах, 1 миллиард выплачивается из бюджета ЕС и еще 2 миллиарда — за счет стран-членов Евросоюза.

В четверг глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Берлин пересмотрит экономическую политику в отношении Анкары, кредитные и инвестиционные программы из-за ареста правозащитников в Турции.

Во вторник суд в Турции принял решение об аресте главы турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство выражает солидарность с немецким правозащитником. МИД ФРГ потребовал от Анкары его немедленного освобождения, назвав обвинения против Штойдтнера абсурдными, и вызвал в связи с его арестом турецкого посла.