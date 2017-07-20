Убитого на парковке в Киеве россиянина звали Асиф Мамедов

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Убитый в одном из районов Киева гражданин России является азербайджанцем по национальности, его звали Асиф Мамедов, передает информационное агентство УНН со ссылкой на источники в полиции.

Ранее украинские СМИ сообщили, что накануне поздно вечером на парковке торгового центра в одном из районов Киева неизвестные из автомата застрелили мужчину. Позже в полиции Киева подтвердили эту информацию, заявив, что он оказался уроженцем РФ. Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что застреленный в центре Киева мужчина был гражданином России, ранее он совершил на родине убийство и мог скрываться на территории Украины от правосудия.

"Погибший был азербайджанцем по национальности. При нем обнаружили водительское удостоверение, выданное в одном из городов Алтайского края Российской Федерации. Убитый, Асиф Мамедов, разыскивался в РФ по подозрению в убийстве с 2015 года и был объявлен в розыск полицией города Новокузнецк (Кемеровская область)", — пишет издание.

По информации агентства, у погибшего было выявлено около 20 входных и выходных огнестрельных ранения. Преступники стреляли из автомата Калашникова. Подозреваемые в убийстве скрылись с места преступления на черном авто марки "Ланос".