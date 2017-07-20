Спасателям в Красногоровке в Донбассе удалось потушить пожар в многоэтажке

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар, возникший в 5-этажном доме в Красногоровке Донецкой области в результате обстрела, сообщила Госслужба Украины по ЧС в четверг.
"Огнеборцы, прибывшие по вызову, выяснили, что из-за обстрела и в результате попадания взрывоопасного предмета произошел пожар в 2-комнатной квартире на четвертом этаже 5-этажного жилого дома. Локализовали пожар на площади 45 квадратных метров, ликвидировали в 8.40 (9.40 мск — ред.)", — говорится в сообщении.
В четверг с утра украинская полиция заявила о ночных обстрелах Марьинки и Красногоровки в Донбассе, в результате которых загорелась многоэтажка в Красногоровке.