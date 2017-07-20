В ЛНР проходят массовые проверки квартир и домов

ЛУГАНСК, 20 июл — РИА Новости. Полицейские самопровозглашенной Луганской народной республики в целях профилактики преступлений, в том числе выявления диверсантов, проводят массовые проверки домов и квартир жителей республики, сообщил журналистам начальник отдела участковых инспекторов полиции Виталий Рада.

Ранее в среду МГБ заявило о задержании подозреваемого в подготовке теракта в ЛНР, который мог быть направлен, в том числе, против иностранных граждан. Седьмого июля в центре Луганска прогремело два взрыва, один человек погиб, семеро были ранены.

"Сейчас в Луганске проводятся массовые проверки квартир и домовладений. На протяжении последних двух недель во время поквартирного обхода полицейские беседовали с горожанами, записывали новых жильцов или обновляли уже имеющиеся сведения, выявляли места проживания подозрительных граждан", — рассказал представитель МВД.

По словам спикера, проверки проводят участковые инспекторы, задача которых предотвратить готовящееся преступление или же в максимально сжатые сроки предоставить информацию о подозреваемых в совершении преступления.

"Подобные обходы обязательны не только в условиях военного конфликта, но и в мирное время. Естественно, что сейчас, когда участились случаи диверсий, обходам уделяется особое внимание", — подчеркнул Рада.