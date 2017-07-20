В Черногории снова отложили суд над обвиняемыми в подготовке путча

БЕЛГРАД, 20 июл — РИА Новости. Высший суд в Подгорице в четверг отложил на сентябрь заседание по делу о подготовке госпереворота на прошедших парламентских выборах по требованию защиты обвиняемых.

Судья Сузана Мугоша в среду уже откладывала процесс по этому делу, так как защита троих из 14 обвиняемых потребовала отвода главного специального прокурора Миливое Катнича и других специальных прокуроров, заявив об их пристрастности и обвинив в прослушивании адвокатов.

Главный прокурор республики Ивица Станкович в среду вечером отклонил запрос, указав, что данное решение не может быть обжаловано. В четверг судья Сузана Мугоша продолжила процесс, несмотря на несогласие защиты, затем перенесла его снова – на 6 сентября.

"Защитники обвиняемых потребовали отложить процесс, так как, по их словам, им не обеспечены условия для работы. В то же время, они запросили у суда официального ответа, проводилось ли прослушивание адвокатов, и снова потребовали отвода главного специального прокурора Миливое Катнича", — цитирует Радио и телевидение Черногории пояснение судьи.

Ранее суд назначил главные заседания по делу о попытке путча в Черногории на 19-21 июля. Обвинение выдвинуто в отношении 14 человек. На официальном сайте Высшего суда первым обвиняемым указан гражданин России Эдуард Вадимович Шишмаков. Помимо граждан РФ Шишмакова (фигурирующего также под фамилией Широков) и Владимира Попова, обвинение в попытке госпереворота выдвинуто в отношении девяти граждан Сербии во главе с бывшим командиром сербской жандармерии Братиславом "Бато" Дикичем и трех граждан Черногории: двух парламентариев оппозиционного "Демократического фронта" Андрии Мандича и Милана Кнежевича и водителя Мандича — Михайло Чадженовича.

По версии спецпрокуратуры, инициаторами попытки насильственного переворота на прошедших в Черногории парламентских выборах был россияне Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Обвиняемые россияне недоступны черногорскому правосудию, их будут судить заочно.

Согласно сведениям прокуратуры, группа планировала во время оглашения результатов выборов 16 октября, используя оружие, напасть на собравшихся перед зданием парламента граждан и полицейских, захватить помещения Скупщины с целью "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории" Мило Джукановича. Все это, по мнению Катнича, должно было сорвать вступление Черногории в НАТО.

Представшие перед судом обвиняемые свою вину не признают, а процесс неоднократно называли "политическим и сфабрикованным".

Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич ранее заявлял, что некоторые "российские государственные органы" якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.