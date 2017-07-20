В Черногории снова отложили суд над обвиняемыми в подготовке путча

БЕЛГРАД, 20 июл — РИА Новости. Высший суд в Подгорице в четверг отложил на сентябрь заседание по делу о подготовке госпереворота на прошедших парламентских выборах по требованию защиты обвиняемых.
Главный прокурор республики Ивица Станкович в среду вечером отклонил запрос, указав, что данное решение не может быть обжаловано. В четверг судья Сузана Мугоша продолжила процесс, несмотря на несогласие защиты, затем перенесла его снова – на 6 сентября.
"Защитники обвиняемых потребовали отложить процесс, так как, по их словам, им не обеспечены условия для работы. В то же время, они запросили у суда официального ответа, проводилось ли прослушивание адвокатов, и снова потребовали отвода главного специального прокурора Миливое Катнича", — цитирует Радио и телевидение Черногории пояснение судьи.
Ранее суд назначил главные заседания по делу о попытке путча в Черногории на 19-21 июля. Обвинение выдвинуто в отношении 14 человек. На официальном сайте Высшего суда первым обвиняемым указан гражданин России Эдуард Вадимович Шишмаков. Помимо граждан РФ Шишмакова (фигурирующего также под фамилией Широков) и Владимира Попова, обвинение в попытке госпереворота выдвинуто в отношении девяти граждан Сербии во главе с бывшим командиром сербской жандармерии Братиславом "Бато" Дикичем и трех граждан Черногории: двух парламентариев оппозиционного "Демократического фронта" Андрии Мандича и Милана Кнежевича и водителя Мандича — Михайло Чадженовича.
Согласно сведениям прокуратуры, группа планировала во время оглашения результатов выборов 16 октября, используя оружие, напасть на собравшихся перед зданием парламента граждан и полицейских, захватить помещения Скупщины с целью "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории" Мило Джукановича. Все это, по мнению Катнича, должно было сорвать вступление Черногории в НАТО.
Представшие перед судом обвиняемые свою вину не признают, а процесс неоднократно называли "политическим и сфабрикованным".
Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич ранее заявлял, что некоторые "российские государственные органы" якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.