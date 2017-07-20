Эрдоган хотел обменять журналиста Юджеля на двух генералов, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган предлагал ФРГ обменять находящегося под арестом в Турции немецкого журналиста Дениза Юджеля на двух бывших турецких генералов, которые запросили убежище в Германии после прошлогодней попытки переворота, сообщил в четверг таблоид Bild со ссылкой на дипломатические источники.

В феврале в Стамбуле был арестован немецкий журналист турецкого происхождения Дениз Юджель, что привело к обострению отношений между Берлином и Анкарой. Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ, Эрдоган в ответ заявил, что попытка канцлера вступиться за журналиста, который подозревается в терроризме, вызывает удивление.

По данным издания, Эрдоган выступил с предложением обменять немецкого журналиста на бывших генералов несколько недель назад. "Конечно, мы не можем пойти на такую сделку", — заявил изданию представитель МИД ФРГ.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.