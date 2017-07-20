Песков: никаких временных рамок для новой встречи Путина и Трампа пока нет

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Никаких временных рамок для новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет, инициатив по ее проведению — тоже, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Никаких рамок для новых встреч временных не обозначено, поэтому каких-либо прикидок пока или инициатив нет. Но вместе с тем, безусловно, шансы, что следующая встреча когда-то состоится, есть", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли шансы на вторую встречу между Путиным и Трампом и в какой временной перспективе.

Первая встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля в Гамбурге на саммите G20.