В Донецке из-за обстрела силовиков повреждены три дома

Мужчина у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке. 18 июля 2017

Мужчина у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке. 18 июля 2017

ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Три дома получили повреждения в Донецке в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в четверг в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"По улице Бакинских Комиссаров — прямое попадание, дом разрушен, во дворе неразорвавшаяся мина. Днепропетровская, 12 — повреждены стены дома, окна, крыша, Партизанская, 97 — прямое попадание в дом. Обстрел велся с 01.00 до 07.00 сегодня", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

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