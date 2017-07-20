В Донецке из-за обстрела силовиков повреждены три дома

ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Три дома получили повреждения в Донецке в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в четверг в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"По улице Бакинских Комиссаров — прямое попадание, дом разрушен, во дворе неразорвавшаяся мина. Днепропетровская, 12 — повреждены стены дома, окна, крыша, Партизанская, 97 — прямое попадание в дом. Обстрел велся с 01.00 до 07.00 сегодня", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.
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