Власти Польши делают все, чтобы в стране начался "майдан", считает Схетына

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Глава крупнейшей в Польше оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына считает, что власти страны, правящая партия "Право и справедливость" и ее лидер Ярослав Качиньский делают все, чтобы в стране произошел подобный украинскому "майдан".

"Я не хочу "майдана" в Польше, но Качиньский и большая часть "Права и справедливости" делают все, чтобы привести к такой ситуации", — заявил политик в интервью телеканалу Polsat.

Схетына также раскритиковал Качиньского за резкое выступление в сейме во время обсуждения судебной реформы, в ходе которого тот назвал оппозиционеров "вероломными мордами" и "сволочами". "Такие слова необъяснимы, и их нельзя никак оправдать", — заявил оппозиционный политик, выразив надежду, что глава правящей партии извинится перед депутатами, которым они были адресованы.

По мнению Схетыны, крик Качиньского с трибуны сейма свидетельствует о психологическом состоянии главы правящей партии. "Это человек, который принимает решения вместо президента, премьера. Он глава правящей партии, хочет иметь влияние на министров, а сегодня слышим, что и на все суды. Мы не можем этого позволить", — подчеркнул он.

Оппозиционный политик отметил, что Польша "не является собственностью Ярослава Качиньского", подчеркнув, что сам он будет делать все, чтобы не позволить главе "Права и справедливости" нарушить демократические принципы государства.

Сенат Польши 15 июля принял без изменений подготовленные министерством юстиции поправки в закон о Национальном судебном совете, а также в закон о работе всеобщих судов. Для принятия законов теперь необходимы подписи президента страны Анджея Дуды. Поправки в числе прочего предполагают изменения правил назначения и отстранения председателей судов путем усиления полномочий министра юстиции, а также избрание членов Национального судебного совета путем голосования депутатов сейма, большинство в котором принадлежит правящей партии "Право и справедливость".

Кроме того, на официальном сайте сейма опубликован законопроект правящей партии, который предполагает изменения в порядке избрания судей Верховного суда, а также возможность отставки нынешних судей, "за исключением тех, кого укажет министр юстиции".

Позже в ситуацию вмешался президент страны Анджей Дуда, который заявил, что не подпишет закон о Верховном суде до тех пор, пока в законопроект о Национальном судебном совете не будут внесены предложенные им поправки, предполагающие избрание членов Совета не простым большинством депутатов сейма, которое принадлежит правящей партии, а 3/5 голосов. Правящая партия в свою очередь внесла поправки в закон о Верховном суде, предложив, чтобы его состав определял не министр юстиции, а глава государства.