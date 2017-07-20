В Черногории продолжился суд над обвиняемыми в подготовке путча

БЕЛГРАД, 20 июл – РИА Новости. Высший суд в Подгорице продолжил в четверг разбирательство по делу обвиняемых в подготовке госпереворота на прошедших парламентских выборах, после того как главный прокурор Черногории отклонил требование защиты об отводе обвинителей.

Высший суд Черногории отложил в среду заседание по этому делу, так как защита троих из 14 обвиняемых потребовала отвода главного специального прокурора Миливое Катнича и других специальных прокуроров, заявив об их пристрастности и обвинив в прослушивании адвокатов.

Главный прокурор республики Ивица Станкович в среду вечером отклонил запрос, указав, что данное решение не может быть обжаловано. В четверг судья Сузана Мугоша продолжила процесс, несмотря на несогласие защиты.

"Если нас прослушивают, и даже тех, кого пока еще нет, но будут, мы не сможем оказывать помощь своим клиентам. Так мы им принесем только вред", — цитирует Радио и телевидение Черногории (RTCG) адвоката Горана Петрониевича.

"Прокуратура до сих пор обнародовала только то, что является серьезным нарушением кодекса адвоката, но я не хочу об этом сейчас говорить", — приводит телеканал слова главного специального прокурора Катнича.

Ранее суд назначил главные заседания по делу о попытке путча в Черногории на 19-21 июля. Обвинение выдвинуто в отношении 14 человек. На официальном сайте Высшего суда первым обвиняемым указан гражданин России Эдуард Вадимович Шишмаков. Помимо граждан РФ Шишмакова (фигурирующего также под фамилией Широков) и Владимира Попова, обвинение в попытке госпереворота выдвинуто в отношении девяти граждан Сербии во главе с бывшим командиром сербской жандармерии Братиславом "Бато" Дикичем и трех граждан Черногории: двух парламентариев оппозиционного "Демократического фронта" Андрии Мандича и Милана Кнежевича и водителя Мандича — Михайло Чадженовича.

По версии спецпрокуратуры, инициаторами попытки насильственного переворота на прошедших в Черногории парламентских выборах был россияне Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Обвиняемые россияне недоступны черногорскому правосудию, их будут судить заочно.

Согласно сведениям прокуратуры, группа планировала во время оглашения результатов выборов 16 октября, используя оружие, напасть на собравшихся перед зданием парламента граждан и полицейских, захватить помещения Скупщины с целью "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории" Мило Джукановича. Все это, по мнению Катнича, должно было сорвать вступление Черногории в НАТО.

Представшие перед судом обвиняемые свою вину не признают, а процесс неоднократно называли "политическим и сфабрикованным".