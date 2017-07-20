В Черногории продолжился суд над обвиняемыми в подготовке путча

БЕЛГРАД, 20 июл – РИА Новости. Высший суд в Подгорице продолжил в четверг разбирательство по делу обвиняемых в подготовке госпереворота на прошедших парламентских выборах, после того как главный прокурор Черногории отклонил требование защиты об отводе обвинителей.
Главный прокурор республики Ивица Станкович в среду вечером отклонил запрос, указав, что данное решение не может быть обжаловано. В четверг судья Сузана Мугоша продолжила процесс, несмотря на несогласие защиты.
"Если нас прослушивают, и даже тех, кого пока еще нет, но будут, мы не сможем оказывать помощь своим клиентам. Так мы им принесем только вред", — цитирует Радио и телевидение Черногории (RTCG) адвоката Горана Петрониевича.
"Прокуратура до сих пор обнародовала только то, что является серьезным нарушением кодекса адвоката, но я не хочу об этом сейчас говорить", — приводит телеканал слова главного специального прокурора Катнича.
Ранее суд назначил главные заседания по делу о попытке путча в Черногории на 19-21 июля. Обвинение выдвинуто в отношении 14 человек. На официальном сайте Высшего суда первым обвиняемым указан гражданин России Эдуард Вадимович Шишмаков. Помимо граждан РФ Шишмакова (фигурирующего также под фамилией Широков) и Владимира Попова, обвинение в попытке госпереворота выдвинуто в отношении девяти граждан Сербии во главе с бывшим командиром сербской жандармерии Братиславом "Бато" Дикичем и трех граждан Черногории: двух парламентариев оппозиционного "Демократического фронта" Андрии Мандича и Милана Кнежевича и водителя Мандича — Михайло Чадженовича.
Согласно сведениям прокуратуры, группа планировала во время оглашения результатов выборов 16 октября, используя оружие, напасть на собравшихся перед зданием парламента граждан и полицейских, захватить помещения Скупщины с целью "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории" Мило Джукановича. Все это, по мнению Катнича, должно было сорвать вступление Черногории в НАТО.
Представшие перед судом обвиняемые свою вину не признают, а процесс неоднократно называли "политическим и сфабрикованным".