Британия сняла запрет на провоз электроники на рейсах из Турции

АНКАРА, 20 июл — РИА Новости. Британские власти проинформировали турецкую сторону о том, что запрет на провоз крупных электронных устройств в салонах самолетов авиакомпаний Турции, направляющихся в Великобританию, будет снят, сообщает в четверг агентство Anadolu со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что такое заявление было сделано главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном во время телефонного разговора с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Ранее Великобритания вслед за США объявила о введении из соображений безопасности запрета на провоз крупной электроники в салоне самолетов, следующих в Британию из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии. Запрет начал действовать 25 марта.

Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines объявил 5 июля, что американские власти отмели запрет на провоз крупных электронных устройств в салоне самолетов, летающих в США, и Турция ожидает такого же шага от Великобритании.