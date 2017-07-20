Президент Киргизии выступил в защиту кириллицы

БИШКЕК, 20 июл — РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на международном форуме "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи" выступил в защиту кириллицы, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Атамбаев подчеркнул, что кириллический алфавит позволил тюркским народам Советского Союза "находиться в едином культурном русле не только с собой, но и со всей Евразией".
"Чингиз Айтматов, Мухтар Ауэзов, целая плеяда наших ученых и писателей творили на кириллице, и она их устраивала ", — отметил Атамбаев.
Он напомнил, что после распада СССР независимые Азербайджан и Туркменистан перешли на латиницу, Узбекистан переходит, а Казахстан тоже недавно принял решение сменить кириллические буквы на латинские.
По словам Атамбаева, каждый раз желанию сменить алфавит дается новое объяснение.
Он заявил, что не убеждает и попытка объяснить переход к латинице возможностью объединить тюркские народы, создав единый общий язык – "ортак дил". По его мнению, смена алфавита не объединяет, а, наоборот, отдаляет народы.
В середине апреля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству подготовить график перевода казахского языка на латинский алфавит. Перейти на латиницу планируется к 2025 году.
В июне на Ливадийском форуме в Крыму, посвященном русскому языку, министр образования и науки России Ольга Васильева предложила вернуться на территории СНГ к единому шрифту. По ее мнению, он должен быть кириллическим.
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