Президент Киргизии выступил в защиту кириллицы

БИШКЕК, 20 июл — РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на международном форуме "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи" выступил в защиту кириллицы, сообщает Sputnik Кыргызстан.

По мнению президента, уход от прежнего алфавита означает разрыв с прошлым народа: в свое время отказ от арабского алфавита в пользу латиницы, а затем кириллицы означал уход Центральной Азии от наследия "золотого века".

Атамбаев подчеркнул, что кириллический алфавит позволил тюркским народам Советского Союза "находиться в едином культурном русле не только с собой, но и со всей Евразией".

"Чингиз Айтматов, Мухтар Ауэзов, целая плеяда наших ученых и писателей творили на кириллице, и она их устраивала ", — отметил Атамбаев.

Он напомнил, что после распада СССР независимые Азербайджан и Туркменистан перешли на латиницу, Узбекистан переходит, а Казахстан тоже недавно принял решение сменить кириллические буквы на латинские.

По словам Атамбаева, каждый раз желанию сменить алфавит дается новое объяснение.

"Вот, например, такая причина: латиница является алфавитом всех развитых стран, переход на нее поможет развитию экономики страны. Но разве помешало Японии и Корее то, что там используют иероглифы? Разве мешают иероглифы развиваться экономике Китая? И в то же время разве латинский алфавит, принятый в ряде стран Африки, помог им преодолеть бедность?" — задался вопросом Атамбаев.

Он заявил, что не убеждает и попытка объяснить переход к латинице возможностью объединить тюркские народы, создав единый общий язык – "ортак дил". По его мнению, смена алфавита не объединяет, а, наоборот, отдаляет народы.

В середине апреля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству подготовить график перевода казахского языка на латинский алфавит. Перейти на латиницу планируется к 2025 году.

В июне на Ливадийском форуме в Крыму, посвященном русскому языку, министр образования и науки России Ольга Васильева предложила вернуться на территории СНГ к единому шрифту. По ее мнению, он должен быть кириллическим.

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