В Раду внесли новый законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Новый законопроект о внесении изменений в конституцию Украины в части отмены депутатской неприкосновенности зарегистрирован на сайте Верховной рады.

Инициаторами документа стали более 150 народных депутатов из фракций как парламентского большинства, так и оппозиции. Текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.

Конституционный суд Украины еще летом 2015 года дал положительное заключение по изменениям Конституции об отмене депутатской и ограничении судейской неприкосновенности, но документ так и не был вынесен на рассмотрение парламента из-за отсутствия поддержки среди депутатов. За это время парламент утвердил судебную реформу, которая предусматривает отмену судейской неприкосновенности. В Раде вновь заговорили о необходимости отменить неприкосновенность депутатов после недавних представлений генпрокурора по ряду депутатов.

Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий пояснил, что в связи с отменой неприкосновенности судей ранее одобренный Конституционный судом законопроект теряет свою актуальность и необходимо будет начать процедуру заново.

Пока депутатская неприкосновенность закреплена в Конституции Украины и предполагает запрет на привлечение парламентариев к уголовной ответственности, задержание или арест их без согласия парламента.

Внесение изменений в основной закон требует длительной и специальной процедуры. В случае позитивного заключения конституционного суда Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. После этого парламент уже на следующей сессии не менее чем 300 голосами закон может быть принят окончательно.