Мэрия Киева рассмотрит петицию о переименовании проспекта генерала Ватутина

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Петиция о переименовании в Киеве проспекта генерала Ватутина в честь националиста Романа Шухевича собрала необходимое количество голосов, чтобы обращение было рассмотрено властями города.

Киевский городской совет 1 июня решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева. Проспект было решено назвать в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещена в РФ) Шухевича. По данным СМИ, ранее в суд было подано два иска от общественных организаций к Киевскому горсовету по обжалованию переименования проспекта в честь Шухевича. Суд до августа объявил перерыв по этому делу.

На сайте Киевского городского совета отмечается, что петиция набрала 10027 подписей и "направлена на рассмотрение".

Согласно ранее принятому решению Киевсовета, любая электронная петиция подлежит рассмотрению при условии сбора не менее 10 тысяч подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня ее обнародования.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА (запрещена в РФ) статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.