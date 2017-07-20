Мэрия Киева рассмотрит петицию о переименовании проспекта генерала Ватутина

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Петиция о переименовании в Киеве проспекта генерала Ватутина в честь националиста Романа Шухевича собрала необходимое количество голосов, чтобы обращение было рассмотрено властями города.
На сайте Киевского городского совета отмечается, что петиция набрала 10027 подписей и "направлена на рассмотрение".
Согласно ранее принятому решению Киевсовета, любая электронная петиция подлежит рассмотрению при условии сбора не менее 10 тысяч подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня ее обнародования.
Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.
Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА (запрещена в РФ) статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.