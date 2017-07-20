В Афганистане не менее 16 военных погибли при нападении талибов*

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. По меньшей мере 16 силовиков были убиты при нападении боевиков радикальной группировки "Талибан"* в четверг в южной части Афганистана, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местного чиновника.

"Группа боевиков "Талибана"* атаковала контрольно-пропускные пункты сил безопасности в районе Кандалан округа Шах Вали Кот (провинция Кандагар — ред.) в 02.00 по местному времени, убив 16 человек, среди которых десять военных и шесть сотрудников полиции", — сообщил чиновник агентству.

По его словам, еще семь полицейских получили ранения. "Талибан" также понес потери, однако точного числа ликвидированных боевиков чиновник не назвал.

Представитель полиции Кандагара Зия Дурани подтвердил факт нападения, однако отказался сообщать детали инцидента, отметив, что было начато расследование.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.

*Террористическая организация, запрещена в России