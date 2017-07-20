Кабинет министров Колумбии в полном составе подал в отставку

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Кабинет министров президента Колумбии Хуана Мануэля Сантосав среду в полном составе подал в отставку, чтобы помочь главе государства сформировать новую команду, сообщает местное издание El Pais.
"Мы это делаем с благодарностью за предоставленную нам возможность служить стране, принимая во внимание, что в ближайшие дни начинается последний год вашего правления, чтобы вы могли свободно организовать команду, которая будет вас сопровождать до конца срока", — говорится в письме.
Сам президент еще не сообщил, кто из министров покинет свой пост.