Премьер Молдавии направил парламенту проект новой структуры правительства

КИШИНЕВ, 20 июл – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Павел Филип направил в четверг парламенту республики обращение с просьбой рассмотреть в срочном порядке новую структуру кабмина, сообщили в пресс-службе правительства.

"Премьер-министр Павел Филип направил в адрес парламента республики обращение с просьбой рассмотреть в приоритетном порядке новую структуру правительства в контексте реализации реформы центральной власти", — отметили в кабмине.

Таким образом, вместо 16 министерств останется всего девять: министерство экономики и инфраструктуры, министерство финансов, Минюст, министерство иностранных дел и европейской интеграции, МВД, Минобороны, министерство образования, культуры и науки, министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, а также министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

"После утверждения парламентом списка министерств правительству предстоит в течение трех месяцев предпринять необходимые меры по реорганизации структуры центральных органов власти, представить парламенту предложения по гармонизации законодательства в соответствии с новой структурой центральных органов власти", — сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее президент республики Игорь Додон утвердил закон о реформе правительства. Согласно тексту документа, кабмин будет состоять из премьера, первого замглавы правительства, заместителей премьер-министра, министров и других чиновников. В новом кабмине исчезнут должности заместителей министра, их заменят госсекретари. В документе точно не указано число министерств в новом правительстве, а премьер получит право вносить в парламент предложения по этому вопросу.