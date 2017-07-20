Посол Евросоюза призвал Киев найти виновных в убийстве журналиста Шеремета

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Посол Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли в годовщину убийства журналиста Павла Шеремета призвал власти страны провести быстрое и прозрачное расследование и привлечь к ответственности виновных, сообщили в посольстве ЕС.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

"Эта трагедия до сих пор остается источником печали для его семьи и многих друзей и коллег, которые вместе с Павлом Шереметом защищали свободу прессы и общественные интересы всего региона. В день этой трагической годовщины хотел бы в очередной раз призвать украинские власти провести быстрое и прозрачное расследование этого преступления. Нужно найти и привлечь к ответственности виновных за совершение такого дерзкого преступления. Без сомнения, доверие граждан Украины к правоохранительным органам невозможно без достижения прогресса в этом деле", — приводится комментарий Мингарелли в пресс-релизе посольства ЕС.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщали, что в качестве одной из версий убийства Шеремета на Украине рассматривалась причастность бойцов нацбатальонов. Изначально же рассматривались шесть версий, в частности, профессиональная деятельность Шеремета, неприязненные отношения или личные мотивы. При этом журналисты "Украинской правды" заявляли, что Служба безопасности Украины вела слежку за журналистом, но правоохранители опровергали информацию об этом.