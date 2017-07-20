Власти Филиппин задержали 44 подозреваемых в похищении иностранцев

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Правоохранители Филиппин задержали 44 подозреваемых в похищении иностранцев с целью получения выкупа, передает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, полиция задержала двух малайзийцев и 42 гражданина Китая. Как сообщил заместитель министра юстиции Эриксон Балмс, задержанные подозреваются в серии похищений иностранцев из казино.

"Группировка считается ответственной за серию похищений, совершенных в отношении иностранных граждан … за последние несколько месяцев", — заявил Балмс.

Одной из пострадавших является 48-летняя гражданка Сингапура Ву Ян (Wu Yan), которая была похищена двумя малайзицами из казино в Маниле в понедельник. По словам Балмса, похитители удерживали женщину в плену, избивали ее и хотели получить выкуп за ее освобождение в размере 180 тысяч долларов. Гражданку Сингапура удалось освободить во вторник. Информация о других похищениях не сообщается.