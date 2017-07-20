Глава Wanda опроверг слухи о неспособности компании выплатить долги

ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Глава китайской компании Dalian Wanda Group Ван Цзяньлинь в четверг опроверг слухи о том, что компания не в состоянии оплачивать свои обязательства по кредитам.

"Многие обеспокоены кредиторской задолженностью Wanda Commercial Properties. Тем не менее, в то время как некоторые волнуются из-за каких-либо реальных причин, другие распускают слухи в попытках создать проблемы. Как говорится, кто-то может навредить другим ради своей выгоды, но на самом деле я не понимаю, как слухи могут быть полезны тем, кто их распространяет", — говорится в распространенном заявлении Ван Цзяньлиня.

В отношении платежеспособности Wanda он отметил, что "как только будет завершена транзакция по сделке с SUNAC и R&F Properties (по продаже отелей и туристических объектов), у Wanda Commercial будет около 200 миллиардов юаней (29,6 миллиарда долларов) кредитов. Мы решили погасить большинство наших банковских займов. С наличными в размере 100 миллиардов юаней на счетах и с переводом 68 миллиардов юаней от сделки у Wanda будет в распоряжении около 170 миллиардов юаней (25,1 миллиарда долларов) наличными".

"Wanda имеет также собственность на продажу, стоимость которой оценивается в 130 миллиардов юаней (19,2 миллиарда долларов). После ее продажи Wanda Commercial получит десятки миллиардов юаней", — заявил глава компании.

Он также отметил, что к концу этого года Wanda Commercial будет иметь около 33 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости в собственности, и прибыль от сдачи этой недвижимости в аренду в 2018 году превысит 33 миллиарда юаней (4,8 миллиарда долларов).

Dalian Wanda ранее занималась строительством офисной и жилой недвижимости, а в настоящий момент также ведет бизнес в сфере спорта, туризма, развлечений и кино. Dalian Wanda Group была основана в 1988 году. По версии журнала Forbes, глава Dalian Wanda Group Ван Цзяньлинь c состоянием 31,3 миллиарда долларов на данный момент возглавляет список богатейших китайцев.